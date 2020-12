Koh-Lanta, les 4 Terres : Alix métamorphosée, Lola n'en revient pas !

"Force de la nature" selon Denis Brogniart, Alix a été une aventurière hors pair dans l'émission Koh-Lanta, Les 4 Terres. Suite à son élimination "assez amère", la jeune femme - qui exerce dans la vraie vie le métier de pompier volontaire - a pu régler ses comptes avec Dorian lors du dernier feu de camp sur l'île. Capitaine des jaunes avant la réunification, Alix a pu se retrouver en face à face avec Dorian suite à sa défaite lors de la course d'orientation.

Visiblement remontée, elle l'interpelle : "J'ai une question pour Dorian. Je voulais savoir ce qu'il s'était passé dans ta tête pas forcément vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de ton aventure, de ton comportement, sur les stratégies. Pour moi tu m'as un peu déçue, je ne sais pas ce qu'il se passait dans ta tête à ce moment là ?"

Je t'avais même pas reconnu Alix je me suis dit mais c'est qui ?

Surnommé "Calimero" par Alix, Dorian a pu se défendre des accusations dont il était la cible. "C'était pas non plus du fake les relations que j'avais avec les gens. C'est pas parce que j'appréciais les discussions avec toi que j'allais pas non plus pas voter pour toi le soir", a-t-il déclaré.

Méconnaissable sur le dernier feu de camp, Alix a par ailleurs surpris certains aventuriers dont Lola. "Je t'avais même pas reconnu Alix je me suis dit mais c'est qui ?" a-t-elle confié, amusée. Il faut dire qu'entre temps, les membres du jury final ont pu prendre une douche, se maquiller, se coiffer et mettre des vêtements plus élégants.

Enfin sur le plateau de TF1, celle qui a récemment perdu son ami Norbert Savornin est arrivée plus pimpée que jamais avec une combishort de la marque Maison Nicole. Très sexy, la jeune femme portait également des escarpins en cuir noir. Très heureuse de la victoire d'Alexandra, Alix avait voté en faveur de la candidate aindinoise au cours du dernier conseil. Admirative, elle avait déclaré lors de son vote : "Alexandra, je suis très très heureuse que tu aies pu t'épanouir et du parcours que tu as fait". Une victoire amplement méritée pour Alix.