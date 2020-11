Dorian (Koh-Lanta 2020) révèle des pépins de santé "très douloureux" survenus hors caméras

Dorian a tenu jusqu'au 39e jour dans Koh-Lanta, Les 4 Terres. Ce vendredi 26 novembre 2020, il disputait avec Lola, Alexandra, Loïc et Brice l'épreuve d'Orientation. Il a échoué. C'est alors Loïc, Brice et Alexandra qui s'affronteront sur les mythiques poteaux du jeu de TF1. Une aventure qui a laissé des traces à Dorian, tant physiquement que moralement comme il l'explique à Purepeople.com.

Il était arrivé aux îles Fidji à 66 kilos, la balance affiche 55 kilos à son départ. Dorian s'est donc délesté de 11 kilos durant l'aventure Koh-Lanta. "J'étais démonté de partout, j'étais en kit", nous lance-t-il. Il faut dire que l'aventurier s'est fait de nombreux bobos sur le camp. "Je me suis fait une contusion aux côtes, j'avais un strap. C'était très très douloureux. C'était très compliqué pour dormir, faire des mouvements. Je ne sais même pas comment je me suis fait ça", confie Dorian. Alors qu'il ressentait de vives douleurs, il a fait appel au médecin qui a estimé que ce n'était "rien de grave". Le contrôleur SNCF assure même que cette contusion ne l'a "en aucun cas vraiment handicapé dans le jeu".

Un retour "très très violent" pour Dorian

Autres maux du corps : la brûlure à la machette lors de l'épisode diffusé le 6 novembre 2020 et le coup sur le nez le 13 novembre 2020. Hors caméras, Dorian a été attaqué par des insectes. "Je me suis fait piquer par trois guêpes pendant que je ramassais du bois. J'ai voulu enlevé le venin, on m'avait dit qu'il fallait brûler avec du bois et en fait aujourd'hui j'ai deux grosses brûlures ! Je n'étais plus du tout lucide", se souvient-il.

En dehors de son "corps qui faisait flipper, qui ressemblait à une momie", Dorian garde des séquelles psychologiques de cette aventure qu'est Koh-Lanta. "À mon retour, mes proches m'ont trouvé très fatigué, affaibli. Ils ont tout de suite compris que j'avais vécu quelque chose de très intense. Psychologiquement, mentalement j'étais ailleurs. Une partie de moi était restée sur l'île, lance-t-il. Les gens parlaient vite, fort, il y avait le bruit des voitures... J'ai été vraiment perturbé. J'ai fait des prises de sang, j'avais des problèmes de foie. Le retour a été vraiment très très violent. J'ai fait des cauchemars, la nuit je me réveillais en me demandant où j'étais... C'est vraiment incroyable. J'ai mis un mois à me remettre, ensuite j'ai repris le sport et puis le confinement a aidé aussi."

Aujourd'hui, il a repris le cours de sa vie. Et dans les mois à venir, son quotidien sera de nouveau bouleversé ! En effet, sa compagne Marion est enceinte de leur premier enfant. Une grande nouvelle pour l'aventurier qui appréhende toutefois son rôle de futur papa...

