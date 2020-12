Finale de Koh-Lanta : Angélique, Alexandra, Lola... les aventuriers avant/après

Le 4 décembre 2020, la grande gagnante de Koh-Lanta, Les 4 Terres a été sacrée ! Cette année, c'est Alexandra Pornet qui a remporté la victoire. En finale contre Brice, cette "guerrière timide", comme Denis Brogniart la surnomme, est devenue une véritable Wonder Woman. Pour cette finale, les membres du jury final se sont retrouvés sur le plateau de TF1. Exit les habits de survie, les aventuriers se sont tous vêtus de leurs plus beaux atours pour l'émission.

Si les hommes ont, pour la plupart, opté pour une chemise élégante comme Aubin, Sébastien, Laurent ou Samuel, les femmes ont quant à elles choisi des tenues sensuelles. Robe à paillettes scintillantes pour Carole, robe bleue pour Diane ou costume rouge vif pour Marie-France, les candidates de Koh-Lanta ont osé des styles audacieux pour cette grande finale.

Glamour, Joaquina est apparue avec une robe courte en dentelle noire, Alix dans une combinaison bouffante bleue tandis qu'Hadja a fait sensation avec une impressionnante robe en wax. Jody a choisi une tenue dans les tonalités crèmes avec un top décolleté en satin blanc tandis que Lola a opté pour une robe portefeuille BCBG blanche. Enfin, Angélique est arrivée avec une tenue digne d'Ariana Grande composée d'un top satiné, d'une mini-jupe et de cuissardes en cuir noir.

Pour sa consécration dans la famille Koh-Lanta, Alexandra portait une chemise à volants avec un short en cuir noir et des bottes en daim. Brice avait opté pour un traditionnel costume bleu sombre avec une chemise blanche. À l'issue du vote final, Alexandra a remporté cette édition de Koh-Lanta avec 7 voix contre 5 pour Brice.

Grand absent de cette cérémonie, Bertrand Kamal - candidat décédé le 9 septembre 2020 d'un cancer du pancréas - a reçu un vibrant hommage de ses parents et de ses proches au cours de l'émission. Avec cette victoire, le voeu de BK a été exaucé puisque l'aventurier désirait que la jeune femme remporte Koh-Lanta. Lors de son dernier vote en faveur de la jeune femme il avait d'ailleurs déclaré : "Alexandra je veux que tu gagnes Koh-Lanta parce que tu le mérites, tu as un parcours qui est exemplaire dans cette aventure tu es mon alliée de l'est et tes enfants peuvent être fiers de toi. Tu mérites, tu mérites de gagner." Son rêve est devenu réalité.