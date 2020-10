Hadja (Koh-Lanta 2020), lynchée pour son comportement : elle assume et s'explique

Le comportement d'Hadja a surpris, et même énervé, dans l'épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres diffusé vendredi 2 octobre 2020 sur TF1. Après avoir volontairement sous-performé lors du jeu de confort, la jeune handballeuse de 28 ans s'est réjouie des tirs manqués de son adversaire Alix lors de l'épreuve d'immunité. Des scènes qui avaient fait jaser sur la Toile, les internautes lynchant carrément Hadja, avec insultes et menaces en prime. Dimanche 4 octobre, sur Instagram, elle s'explique sur ses cris de joie face à l'équipe jaune.

C'est lors d'un live avec Ava et Brice, ses camarades de l'équipe rouge, qu'Hadja a pris la parole. "Quand je me suis vue à la télé, j'ai rigolé. Mais je suis vraiment comme ça", avoue l'ex-membre des Verts de l'Est. Toutefois, ses "ouais" lorsqu'Alix ratait sa cible n'avaient pas pour but de déconcentrer la sapeur-pompier volontaire. "Je n'ai pas fait ça pour la provoquer ou pour la déstabiliser. C'était quand elle shootait que je disais 'ouais !', donc ce n'était pas du tout pour la déstabiliser", assure Hadja.

Hadja et Alix, de la guerre à l'amour dans Koh-Lanta

D'ailleurs, Aubin, l'autre tireur des Jaunes lors de cette épreuve de la boue et qui a été éliminé au conseil de cet épisode, a reçu le même traitement. "Quand il ratait, je faisais des 'ouais !', et je ne m'en suis même pas rendu compte, en fait", lance la grande amie du regretté Bertrand-Kamal. Hadja a compris la portée de ses paroles uniquement en fin de jeu, lorsque Denis Brogniart a évoqué le sujet : "Je me suis dit 'mais qu'est-ce que j'ai fait ?'. C'était tellement pas de la provoc' que si c'était à refaire, je pense que je le ferais naturellement."

Rappelons également que depuis le tournage de Koh-Lanta, Les 4 Terres, Hadja et Alix sont en bons termes. Toujours sur le réseau social de partage d'images, la coach sportive originaire du Sud a évoqué "l'honneur" d'avoir combattu contre Hadja dans le jeu d'aventure. "Cette folle, elle est comme moi. Cette nana, c'est : leadership naturel, une grande gueule, une athlète incroyable, une femme de caractère, une tête de mule et surtout la reine du twerk", écrivait Alix. Et d'ajouter : "Les choses de la vie nous ont rapprochées. Elle était là, dans les moments les plus durs. Mon meilleur soutien."

Tout est bien qui finit bien !