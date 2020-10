Hadja (Koh-Lanta 2020) égoïste selon Denis Brogniart : pourquoi elle a préféré perdre

Après plusieurs jours coupés du monde, dans l'épisode diffusé ce vendredi 2 octobre 2020 sur TF1, les aventuriers de Koh-Lanta peuvent enfin échanger quelques mots avec leurs proches. Mais cette récompense n'est réservée qu'à l'équipe qui gagne l'épreuve de confort, à savoir les Jaunes d'Alix. Hadja, en partie responsable de la défaite des siens, avance une explication surprenante.

Le but du jeu est le suivant : les membres de chaque tribu doivent porter à bout de bras des sacs de sable pesant chacun 3,5 kilos. Ces sacs étant reliés à un réservoir d'eau, dès lors qu'une charge tombe, les aventuriers se prennent une douche... et surtout perdent le jeu. En début d'épreuve, Hadja a fait savoir à ses camarades qu'elle "galérait" déjà. Au fil du temps, afin de corser le jeu, les apprentis Robinson doivent quitter leur place. Après Marie-France, Hadja est la deuxième à sortir chez les Rouges.

Hadja, "égoïste" selon Denis Brogniart

Et cette performance étonne. La handballeuse de 28 ans semblait plutôt à l'aise... Interrogée par Denis Brogniart, Hadja s'explique. "Je ne me sentais pas très bien sur l'épreuve. Et je trouve que c'est plus douloureux de parler à ma famille, donc j'ai préféré ne pas avoir de coup de fil", lance-t-elle. Une réaction "un peu égoïste" selon l'animateur. "C'est la première fois que je ne pense qu'à moi. Je pense à mon aventure, je sais que le coup de fil à ma famille m'aurait fait énormément souffrir psychologiquement", poursuit Hadja.

Cette explication n'a pas convaincu Denis Brogniart qui précise que l'acolyte du regretté Bertrand-Kamal aurait pu tout simplement se contenter de refuser le coup de téléphone, sans toutefois en priver ses camarades. "Ça aurait pu se faire, mais je n'y ai pas pensé honnêtement", lâche-t-elle. Des mots qui ont anéanti ses coéquipiers. Bertrand-Kamal, Joaquina, Sébastien, Fabrice, Marie-France, Ava et Brice rêvaient tous de prendre des nouvelles de leurs proches et de leur en donner.

Reste à savoir si les coéquipiers d'Hadja en équipe Rouge lui en tiendront rigueur...