Koh-Lanta : Alix énervée contre Hadja, la vraie nature de leur relation

Hadja en a énervé plus d'un dans le sixième épisode de Koh-Lanta : Les 4 Terres diffusé vendredi 2 octobre 2020 sur TF1. La candidate de l'équipe des rouges ne s'est pas donnée à fond dans l'épreuve de confort, qui avait pour récompense d'offrir la possibilité à l'équipe gagnante d'appeler des proches durant quelques minutes. Voyant plutôt cette récompense, dont plusieurs rêvaient, comme un élément de déstabilisation dans son aventure, Hadja ne s'est pas complètement investie, ce qui lui a valu d'être reprise par Denis Brogniart à la fin de l'épreuve. L'animateur n'a pas manqué de lui faire remarquer que ce comportement était égoïste.

Mais ce n'est pas tout, lors de l'épreuve d'immunité, celle de la boue, la handballeuse professionnelle a agacé ses adversaires par ses tentatives de déstabilisation, peu fair play selon Alix, la capitaine des jaunes. La sapeur pompier volontaire originaire du Sud n'a pas manqué de manifester son mécontentement. Surtout que les jaunes ont perdu l'épreuve, ce qui a conduit à l'élimination d'Aubin.

Nombreux sont ceux à s'en être pris à Hadja sur les réseaux sociaux à la suite de la diffusion de cet épisode. Alix s'est emparée de son compte Instagram dans la soirée pour rétablir la vérité et dénoncer les messages critiques et parfois offensants. Que les choses soient claires : Alix et Hadja sont amies et très proches qui plus est !

Je t'aime ma reus

"J'ouvre les réseaux et je vois vos messages qui ont ni queue ni tête, vos insultes, vos commentaires bons et mauvais. En fait je vous explique, c'était un honneur de m'être battue à ces cotés et surtout CONTRE ELLE, écrit-elle d'abord. Pourquoi !? Parce que cette folle elle est comme moi. Cette nana c'est : leadership naturel, une grande gueule, une athlète incroyable, une femme de caractère, une tête de mule et surtout la reine du twerk." "Les choses de la vie nous ont rapprochées, poursuit Alix. Elle était là, dans les moments les plus durs. Mon meilleur soutien." "Alors les réseaux etc, c'est drôle un moment mais vous ne savez pas, à quelle point cette nana a été importante pour moi. Je t'aime ma reus", a-t-elle conclut son message.

Suite à sa publication, Denis Brogniart y a répondu dans la section réservée aux commentaires. "Très bien exprimé chère ALIX! Il y a Koh-Lanta et l'après. Vous êtes deux compétitrices et ça se voit. Bises", a écrit l'animateur. Hadja s'est aussi exprimée : "Tu es la meilleure Alix et de loin! Laissez la tranquille ce n'est qu'un jeu et vous aimez les embrouilles alors arrêtez de la fatiguer ! C'est un amour cette nana avec un grand coeur et surtout elle est solide comme un roc! Love ma sis on est ensemble."