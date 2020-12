Alix en deuil à son retour de Koh-Lanta : un ami mort tragiquement, elle l'apprend à la télé

Dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, Alix a eu un joli parcours. L'aventurière a quitté le jeu le 6 novembre 2020 après avoir été entraînée dans l'élimination de Laurent, lors de la semaine des binômes. Son aventure, elle l'avait dédiée à sa soeur décédée. Tout au long de son expérience sur TF1, la sapeur-pompier venue d'Aubagne lui a dédié ses victoires. Mais à son retour des îles Fidji, Alix a fait face à la mort d'un autre proche...

C'est en story sur Instagram ce mardi 1er décembre 2020 que la camarade du regretté Bertrand-Kamal dans Koh-Lanta a évoqué le drame. "Nono. La première information télévisée que je revois à mon retour des Fidji était pour ta disparition tragique. Koh-Lanta faisait partie de tes rêves. Aujourd'hui je suis encore plus reconnaissante et fière de l'aventure que j'ai vécue. On pense fort à toi", peut-on lire en légende d'une photo en noir et blanc d'un homme casqué.

Alix en deuil après la mort d'un ami pompier

Cet homme, c'est Norbert Savornin. Il était sapeur-pompier et est mort lors du crash de l'hélicoptère de la Sécurité civile le 1er décembre 2019 à Marseille. Avec deux autres secouristes, il s'envolait aider les sinistrés des intempéries dans le Var. Norbert Savornin, décédé à l'âge de 44 ans, laisse derrière lui sa femme et ses deux enfants. Peu après le drame, il avait été décoré chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume lors d'une cérémonie hommage en présence du président de la République Emmanuel Macron.

Norbert Savornin était sapeur-pompier au centre de secours de Martigues, là où Alix officie également. Mais le défunt était connu dans tout Marseille. Il a débuté sa carrière chez les cadets des pompiers à Marignage en 1991. D'ailleurs, l'un des bâtiments de la caserne porte le nom de son père Daniel, lui aussi sapeur-pompier, décédé en 2014.

Un an après, Alix est toujours aussi touchée par la disparition tragique de son collègue et ami... Mais les épreuves de la vie font sa force. C'est en pensant fort à sa soeur et sa grand-mère emportée par la maladie qu'elle s'est surpassée dans Koh-Lanta.

Vendredi 4 décembre, dès 21h05, TF1 diffusera la grande finale de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Loïc, Brice et Alexandra s'affronteront sur les mythiques poteaux du jeu et le nom du grand gagnant sera enfin révélé.