Alizée agrandit sa collection de tatouages : nouveau dessin symbolique, après une dure épreuve

C'est un membre de la famille à part entière

Le vide est d'autant plus grand que l'adoption de Galak était un véritable désir d'enfance pour Alizée. En 2016, l'ancienne gagnante de l'émission Danse avec les stars expliquait effectivement qu'elle avait beaucoup souffert de ne pas avoir de chien quand elle était petite et que sa joie fut folle en réalisant cette ambition. "Quand ma fille a eu 5 ans, nous avons adopté Galak, racontait-elle dans les colonnes du journal Le Parisien. Quand on n'est pas à la maison, Galak nous manque, c'est un membre de la famille à part entière. On m'a parfois dit que Galak me ressemblait physiquement, je ne sais pas trop quoi en penser, mais il y a souvent un mimétisme entre un maître et son chien, non ?" Difficile de comparer la beauté de ses deux êtres mais une chose est sûre : ils sont désormais liés pour toujours.