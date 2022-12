Alizée et Grégoire Lyonnet : Leur fille Maggy malade juste avant Noël, toute la famille à son chevet

Voilà un mois de décembre qui commence de la plus mauvaise des manières du côté de la famille Lyonnet : malade depuis quelques jours, Maggy, la fille d'Alizée et du danseur Grégoire Lyonnet, a manqué l'école pour se reposer en toute tranquillité avec sa célèbre maman et se remettre sur pied. Une mauvaise nouvelle pour la famille et surtout pour la petite princesse qui vient de fêter ses 3 ans, pourtant toujours pleine d'énergie !

Heureusement pour la petite fille, sa mère a bien veillé sur elle ! Sur un cliché publié en story Instagram, on voit que la fillette est allongée au chaud sous une couverture, sous la surveillance de l'ex-gagnante de Danse avec les Stars, qui n'a pas dû la quitter de l'oeil ces dernières heures. Et surtout qu'elle peut profiter d'un film pour enfants, Hook, parfait à regarder pour se remettre d'aplomb !

Et dans la famille, tout le monde s'est préoccupé de Maggy, puisque plus tard, c'est le chien de la famille, Groot, qui a décidé de veiller sur la petite fille malade, pour s'assurer que tout aille bien pour sa petite maîtresse. Un moyen pour lui de s'assurer qu'elle revienne vite jouer avec lui ? Probablement ! En tout cas, la fillette était K.O., sûrement terrassée par l'un des virus hivernaux qui touchent de nombreux enfants en ce moment.

Ajaccio, leur petit coin de paradis

Espérons pour toute la famille que Maggy se remette vite et qu'elle puisse profiter de Noël au maximum ! Pour les fêtes, toute la petite famille va sûrement se retrouver dans les alentours d'Ajaccio, où se sont installés la chanteuse et son mari depuis quelques années et où ils ont ouvert leur école de danse de salon dans laquelle ils donnent tous les deux des cours.

Un petit coin de paradis dont ils profitent avec leur fille née en 2019 donc, mais également avec Annily, 17 ans, la fille aînée d'Alizée, née de son histoire d'amour passée avec l'ex-Star Académicien Jeremy Châtelain et qui enchaine les allers-retours entre chez ses parents depuis plusieurs années.