Alizée : Son adorable fille Maggy, qui marche, en vadrouille pour gâter sa mamie !

Dites-le avec des fleurs ! Le vendredi 5 février 2021, Maggy, la fille d'Alizée et de Grégoire Lyonnet, a fait une heureuse. La petite puce s'est effectivement rendue au marché d'Ajaccio - le fameux Mercatu di Aiacciu, situé en Corse - pour choisir un très joli cadeau. Et c'est tout naturellement que son choix s'est porté sur un bouquet de tulipes jaunes, qu'elle est allée offrir illico presto à sa mamie, comme en témoigne les stories partagées sur Instagram par sa mère, qu'il l'a suivie dans cette aventure. Cela voudrait-il dire que l'enfant n'a pas accompli cette prouesse toute seule ?

J'ai envie de garder des moments positifs dans ma tête

Un anniversaire ? Une fête des grands-mères anticipée ? L'histoire ne nous le dit pas. Mais une chose est sûre : Maggy a tapé dans le mille avec son petit cadeau. Pourtant, la signification de la tulipe jaune est assez curieuse... et pas toujours positive. Cette fleur exprime l'inquiétude, le désespoir voire l'amour non partagé selon les plus grands experts fleuristes. La manière de la petite, sans doute, d'espérer une nouvelle année un peu plus douce aux membres de sa famille. "2020 : sacrée année, les masques sont entrés dans nos vies entre autres, résumait il y a peu sa maman Alizée. Mais j'ai envie de garder des moments positifs dans ma tête. J'ai partagé un shooting avec ma grande Annily, nous avons déménagé dans notre nouvelle maison, je me suis baladée dans mon île avec mon mari Grégoire et nous avons fêté les 1 an de notre Maggy."

Il s'agissait d'une année clé pour l'enfant, qui célébrait effectivement son anniversaire pour la première fois le 24 novembre dernier. Les conditions n'étaient sans doute pas idéales, Covid oblige, mais la fillette avait tout de même eu droit à une fête organisée sur le thème de la jungle, et à une flopée de cadeau, entourée par sa mère Alizée, son père Grégoire Lyonnet et sa soeur Annily. On a effectivement vu plus compliqué, comme bilan, en 2020 !