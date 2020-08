Allan Rich (Amistad) : Mort de l'acteur blacklisté à Hollywood

Encore un talent qui rejoint les étoiles. Le comédien américain Allan Rich est mort le samedi 22 août 2020 à l'âge de 94 ans, comme l'ont confirmé de nombreux proches. Atteint d'une démence progressive, un mal qui fait graduellement perdre toutes les capacités cognitives, il était pris en charge à la Lillian Booth Actors Home d'Englewood, dans le comté de Bergen (New Jersey). Il avait quarante ans de carrière derrière lui, et ce malgré un drôle de coup du sort.

Aussi à l'aise sur les plateaux de tournage que sur les planches de théâtre, Allan Rich avait été blacklisté à Hollywood dans les années 1950. Il était considéré comme un communiste pour avoir pris la défense d'un homme noir condamné à mort par erreur dans le Mississippi. Mais cette malédiction, l'acteur était parvenu à l'outrepasser. Il était connu pour ses rôles dans Serpico, dans Quiz Show ou encore Amistad, de Steven Spielberg, en 1997. Il a joué avec Dustin Hoffman, Robin Williams et Christophe Lambert, entre autres.

Côté télévision, les nostalgiques des années 1990 se souviennent peut-être de lui dans Une nounou d'enfer. Et Allan Rich devait être un grand complice de l'équipe ou un proche de Fran Drescher : il était apparu dans la série à trois reprises, incarnant trois rôles différents. Sur Instagram, la comédienne lui a même rendu un hommage bouleversant en apprenant la nouvelle. "Tu vas beaucoup nous manquer, a-t-elle écrit. Tu as toujours était un ami cher à mon coeur, et tu étais toujours là pour moi."

Fort de ses quelque 130 rôles, Allan Rich avait développé une technique d'acting qu'il a transmise à de grands noms du cinéma, comme Sharon Stone ou Jamie Lee Curtis. Mais il était aussi un mari, un papa, un grand-père. "Je suis heureuse qu'il m'ait transmis son amour du théâtre, sa joie de vivre, son coeur immense et son sens de la justice" explique sa fille Marian à USA Today. Elle pleure aujourd'hui la disparition de son père auprès de son frère David et de ses deux enfants, Julia et Ruby.