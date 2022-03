Allan Theo en couple : les fesses à l'air, il prône... le partage des tâches ménagères !

A bientôt 50 ans, un cap qu'il franchira l'an prochain, le chanteur Allan Théo peut se targuer d'avoir toujours un physique d'Apollon. Il faut dire que l'artiste, révélé au grand public dans les années 1990 grâce à son tube Emmène-moi, l'entretient à grand renfort de séances de sport. Sur Instagram, il ne se prive pas de le montrer...

Le chanteur a régalé ses followers le 9 mars en postant une photo de lui, tout nu, de dos. On peut alors le découvrir les fesses à l'air. L'occasion pour Allan Théo de capter l'attention et de faire passer quelques messages... "A la maison, c'est moi qui fait la vaisselle... Il paraît que c'est pas sexy les tâches ménagères. Au fait, c'est concert HOT ce samedi...", a-t-il ainsi écrit en légende de sa publication. On imagine que sa femme Sophie, avec laquelle il est marié depuis 2010, doit être ravie de pouvoir compter sur lui pour se partager les tâches pénibles du foyer entre poussière, aspirateur, vaisselle... Les amoureux sont très fusionnels - ils ont notamment tourné une vidéo X dévoilée par Marc Dorcel - et sont devenus parents d'une petite fille, née en 2012, prénommée Jaïna. En 2018, le chanteur évoquait son rôle de papa d'une enfant autiste avec beaucoup d'émotion.

Si Allan Théo a donc opté pour la carte de la nudité contrôlée pour évoquer son quotidien à la maison, sa publication était aussi l'occasion de faire un peu de promo. En effet, celui que l'on a pu voir sur scène dans le spectacle Boys Band Forever donne des concerts en ligne... dans le plus simple appareil. Samedi 12 mars, il remet donc le couvert dès 21h. Sur son site officiel, il décrit le show comme cela : "Le concert le plus sulfureux t'ouvre ses portes pour sa 4ème édition. Chansons coquines, évocations érotiques et mélodies suaves t'attendent pour te couvrir de caresses et attiser tes désirs. Un concert interdit aux moins de 16 ans."

Le spectacle hot d'Allan Théo dure environ deux heures et est accessible en ligne pour seulement 17 euros. De quoi en voir un peu plus que sur Instagram...