Alyssa Milano arrêtée devant la Maison Blanche : l'actrice refuse d'obtempérer...

Alyssa Milano poursuit son engagement citoyen, tout en se tenant pour l'heure encore éloignée de l'arène politique. L'actrice, déjà très impliquée dans le mouvement #MeToo, s'est trouvée un nouveau cheval de bataille : la défense du droit de vote.

Mardi 19 octobre 2021, Alyssa Milano s'est retrouvée avec un peu plus d'une vingtaine de personnes devant la Maison Blanche, à Washington, pour manifester en faveur de la défense du droit de vote. L'actrice de 48 ans, membre du comité People for the American Way, a été arrêtée par un officier de la U.S. Park Police après un refus d'obtempérer alors qu'on lui demandait de quitter les lieux, rapporte le Mail Online. La star et les manifestants empêchaient la libre circulation sur la route et les trottoirs, ce qui a motivé la décision de la police d'intervenir.

La star a elle-même confirmé son arrestation sur les réseaux sociaux mais n'a pas précisé si elle a effectué un passage par la case prison ou si elle a simplement écopé d'une amende. "J'ai été arrêtée pour avoir demandé à l'administration Biden [celle du président Joe Biden, récemment élu, NDLR] et au Sénat d'utiliser leur mandat afin de protéger le droit de vote. Rejoignez-moi et @peoplefor pour dire au Sénat et à la Maison-Blanche que le droit de vote ne devrait pas dépendre du lieu de résidence", a-t-elle écrit sur son compte Instagram.