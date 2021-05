Alyssa Milano excédée : "J'en ai marre de me battre", des symptômes du Covid un an après !

Le déconfinement est en marche, mais la prudence face à la Covid-19 est toujours de mise ! Alyssa Milano pousse les internautes à se protéger en se faisant vacciner et en portant le masque. L'ex-héroïne de la série Charmed avait contracté le virus et souffre encore de séquelles...

Maux d'estomac et de tête, fatigue accablante, perte de mémoire et de cheveux : Alyssa Milano a vécu un cauchemar l'été dernier, en contractant la Covid-19. Elle s'est fait vacciner une première fois le 22 avril 2021 et a incité ses plus de 3 millions d'abonnés Instagram à en faire autant.

"C'est quelque chose dans lequel je voulais m'impliquer, parce que je ne sais pas comment on va s'en tirer si on ne pousse pas les gens à se faire vacciner, et pas seulement les gens dans notre pays, mais dans le monde entier, a expliqué Alyssa Milano à People. Si je peux prendre mon expérience d'avoir eu la Covid et de l'utiliser pour aider, je le ferai sans hésiter." A date, 33 millions d'américains ont été touchés et le pays compte presque 600 000 morts.

Bientôt un an après sa contamination, Alyssa Milano souffre encore de symptômes. "J'en ai marre de me battre, donc j'ai presque accepté l'idée que je me sentirai comme ça pour le restant de mes jours, confie-t-elle. Mais j'essaye de me reposer plus, de boire beaucoup d'eau, de prendre mes vitamines et de faire du mieux que je peux."