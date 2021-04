Alyssa Milano sort de ses gonds face aux critiques : "Vous pouvez aller vous faire..."

Les célébrités tentent souvent de rester de marbre face aux commentaires haineux qui pullulent sur les réseaux sociaux à leur encontre. Alyssa Milano, elle, a choisi de répondre. Accusée d'être une has-been dépassée par les évènements, notamment à cause de ses engagements politiques, la comédienne de 48 ans a pris la parole sur son compte TikTok...

"Vous voyez ça ? On me le dit souvent, explique l'héroïne de Charmed en pointant du doigt un message peu flatteur. Le plus souvent, cela vient de personnes qui appartiennent à un parti différent du mien. Mais vous savez, je m'identifie à ceux qui croient en l'égalité, aux opportunités pour tous, à ceux qui se battent pour les plus vulnérables et pour les communautés marginalisées."

Alyssa Milano n'a jamais fait grand secret de ses convictions politiques. Lors des élections présidentielles américaines de l'année 2004, elle s'était par exemple ralliée au candidat démocrate John Kerry. Sur les réseaux sociaux, l'actrice est particulièrement militante, dénonce les inégalités, les violences conjugales et est, en partie, à l'origine du mouvement #MeToo. "Cette actrice has-been a quelque chose à dire, précise la maman de Milo et Elizabella, le 28 avril 2021. Au-delà de tout ça, ce n'est pas parce que vous essayez de me blesser que ce que vous affirmez est vrai. Je travaille sans m'arrêter depuis que j'ai 7 ans et... vous pouvez juste aller vous faire fout** et passer à autre chose."