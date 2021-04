Alyssa Milano : Ses enfants Milo et Elizabella ont bien grandi !

Ses souvenirs de carrière, ses engagements, ses humeurs... Alyssa Milano partage tout sur les réseaux sociaux. Elle y publie également d'adorables photos de famille. Ainsi, ses millions d'abonnés suivent la croissance des deux enfants de l'actrice et se rendent compte à quel point ils ont grandi !

Alyssa Milano compte près de 3 millions de followers sur Instagram. 3 millions d'internautes à qui elle a souhaité de joyeuses Pâques le lundi 5 avril 2021, en publiant une photo de ses deux enfants. Souriante et vêtue d'une robe à carreaux blanche et bleue, l'ex-héroïne de la série Charmed pose entre Milo et Elizabella, adorable avec son serre-tête à oreilles de lapin.

Des centaines d'internautes ont commenté l'image, en souhaitant à leur tour une bonne fête de Pâques à Alyssa Milano. Une majorité d'entre eux ont également complimenté sa petite famille. Ses enfants Milo et Elizabella (nés de son mariage avec David Bugliari) ont désormais 10 et 6 ans. Ils ont bien changé et grandi depuis leur plus tendre enfance, dont des clichés souvenirs sont encore en ligne sur le compte Instagram de leur célèbre maman.