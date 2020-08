Alyssa Milano, victime du Covid-19 : photo choc et témoignage cash

En février 2020, le monde découvrait les prémices d'une crise sanitaire rapidement devenue mondiale. Le coronavirus, ou Covid-19, a déjà fauché les vies de plus de 700 000 personnes et touché 18 millions d'autres, à la date du 6 août 2020. Dernière personnalité à s'exprimer sur le sujet, Alyssa Milano a révélé avoir elle aussi été malade.

Sur son compte Instagram suivi par 2,8 millions d'abonnés, l'ancienne star de la série Charmed a posté une photo choc d'elle avec un masque et un tube l'aidant à respirer. "C'est moi le 2 avril après avoir été malade pendant deux semaines. Je n'avais jamais été malade comme cela. Tout faisait alors mal partout. Il y avait aussi la perte de l'odorat. J'avais l'impression qu'un éléphant était assis sur ma poitrine. Je ne pouvais pas respirer. Je ne gardais aucune nourriture. J'ai perdu 4 kilos en deux semaines. J'étais à l'ouest. J'avais de la fièvre. Et les maux de tête étaient horribles. J'avais tous les symptômes du Covid", a-t-elle relaté. Et pourtant, la star précise que trois tests l'avaient déclarée négative !

S'en est alors suivie une période de quatre mois avec des symptômes. "J'ai des vertiges, des maux de ventre anormaux, des règles irrégulières, des palpitations cardiaques, un souffle court, aucune mémoire à court terme et un sentiment de malaise général. J'ai alors fait un test sérologique en laboratoire. Je suis positive aux anticorps du Covid-19 [ce qui confirme que l'actrice de 47 ans a été en contact avec le virus, NDLR]. J'ai eu le coronavirus. Je veux juste que vous ayez conscience que notre système de tests est imparfait et que nous ne connaissons pas les vrais chiffres du virus. Je veux aussi que vous sachiez que la maladie n'est pas une intox (...) Par pitié, lavez-vous les mains, portez un masque et respectez les distances. Je veux que personne ne se sente comme je me suis sentie. Portez-vous bien", a ajouté Alyssa Milano.