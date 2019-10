Charmed : Alyssa Milano dévoile son projet secret avec ses anciens collègues

L'année 2019 ne pouvait certainement pas se clôturer de manière plus magique ! Invitée de Mario Lopez et Kit Hoover dans Access Daily, Alyssa Milano a expliqué qu'une suite de Charmed allait très probablement voir le jour. Si un flou plane sur les acteurs qui seraient prêts à reprendre du service, la comédienne de 46 ans a expliqué que le format serait un peu différent de la série culte des années 1990. "Holly [Marie Combs, NDLR] et moi parlons beaucoup de faire des films Charmed pour Netflix", a-t-elle dévoilé. Si le dernier épisode a été tourné il y a treize ans, on sait que malgré le temps qui file, une majorité des acteurs ont conservé des liens étroits. L'interprète de Piper Halliwell avait même invité, à son mariage, son époux et son fils de fiction : Brian Krause (Léo) et Drew Fuller (Chris).

Les fans de Charmed savent bien qu'une prétendue suite a vue le jour en 2018 avec les soeurs Pruitt. Mais les aventures du reboot étaient si différentes de la version originale que le public n'a pas vraiment été au rendez-vous... et que le cast originel a eu du mal à digérer la nouvelle. "Ils ont fait cette nouvelle série sur CW mais c'est une histoire complètement différente, raconte Alyssa Milano. C'est comme s'ils avaient essayé de capitaliser sur le nom mais sans respecter son héritage." Les trois nouvelles sorcières auront toutefois prochainement droit à une saison 2.

Alyssa Milano et Holly Marie Combs se retrouvent dans Grey's Anatomy

Si Alyssa Milano a eu envie de poursuivre ses aventures ensorcelantes, c'est aussi parce qu'elle a retrouvé Holly Marie Combs, il y a peu, sur les plateaux de tournage. Les deux complices ont effectivement incarné des soeurs dans la série Grey's Anatomy : "Ils ont réussi à titiller les fans tout en nous offrant une histoire complètement indépendante. C'était génial. Holly et moi n'avions rien oublié du passé. C'était comme si on avait travaillé ensemble hier sur Charmed." Un sentiment d'autant plus fort qu'en coulisses, les ex-Halliwell ont croisé la route de Krista Vernoff et d'Andy Reaser, anciens contributeurs du Livre des Ombres.

On se battait tous les jours

On ne peut pas dire qu'Alyssa Milano fasse cela par manque d'activité. Actuellement, la comédienne cartonne dans la série Insatiable aux côtés de Debby Ryan et de Dallas Roberts. Les épisodes de la saison 2 se sont même hissés en haut du podium du "Binge Report" de Netflix du 14 au 20 octobre 2019... ce qui pourrait ouvrir les discussions entre la plateforme de diffusion et son actrice. "C'était vraiment marrant, s'est-elle souvenue dans Access Daily. On se battait tous les jours contre des démons en portant des costumes ridicules." C'est aussi ça qui rendait leur prestation si magique...

Yohann Turi