Alyssa Milano rescapée d'un terrible accident, "l'un des moments les plus horribles" de sa vie

Quelques jours après le terrible accident dont elle a été victime avec son oncle sur une autoroute de Los Angeles, Alyssa Milano a donné des nouvelles de l'état de santé de son oncle Mitch, qui avait fait une crise cardiaque au volant. Le 23 août 2021, l'interprète de Phoebe Halliwell dans la série Charmed a d'abord décrit leur accident comme "l'un des moments les plus horribles de sa vie ".

Actuellement "sous assistance respiratoire", Mitch oscillerait entre "état conscient et inconscient". "Mon frère y est allé hier et lui a joué quelques vieux morceaux, et tout son corps a commencé à bouger. Donc, il a vraiment adoré ça. Les infirmières du centre médical de l'UCLA et les médecins prennent tellement soin d'Oncle Mitch, mais il a un long chemin devant lui" a-t-elle également confié.

Selon la femme de David Bugliari, Mitch est actuellement dans un état de santé préoccupant et a même connu un pic de fièvre qui avait compliqué la situation déjà tendue. Son oncle souffrirait d'ailleurs en plus de son problème cardiaque d'une infection. S'accrochant au fait qu'il est un véritable "combattant", elle ajoute : "les médecins disent que chaque jour est un miracle auquel il s'accroche encore."