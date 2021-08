Alyssa Milano : Son oncle fait un malaise au volant, elle empêche un terrible drame

Alyssa Milano a peut-être sauvé la vie de son oncle lors d'un effrayant accident de voiture sur une autoroute de Los Angeles. Alors qu'ils se trouvaient tous deux à bord d'une Ford Edge lancée à vive allure sur une voie rapide, l'actrice de 48 ans s'est rendue compte que son oncle commençait à faire un malaise ressemblant fortement à une crise cardiaque. Immédiatement, l'interprète de Phoebe Halliwell n'a pas réfléchi une seule seconde et s'est servie de ses mains pour appuyer sur les freins. Selon TMZ, leur véhicule aurait ensuite dérivé sur une autre voie et aurait percuté une voiture avant de finalement s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence.

Juste après avoir sécurisé et arrêté le véhicule, la femme de David Bugliari s'est ensuite précipitée pour faire un massage cardiaque à son oncle Mitch qui avait perdu connaissance et s'était évanoui. Quelques instants plus tard, les secours sont finalement arrivés pour les prendre en charge. Son oncle a ensuite été transféré en urgence dans un hôpital voisin. Un agent d'Alyssa Milano a confié que Mitch était désormais pris en charge et sous traitement. L'ancienne actrice de la série Madame est servie a tenu à remercier tous ceux qui ont aidé son oncle, y compris les premiers intervenants sur le lieu de l'accident ainsi que le personnel hospitalier. Avec de tels réflexes, Alyssa Milano a sûrement sauvé sa vie et celle de son oncle, dans cet accident qui aurait pu leur être fatal.

Des clichés de l'accident impliquant Alyssa Milano et son oncle Mitch sont disponibles sur le site TMZ.