Alyssa Milano s'agace des "provisions" d'armes à feu, James Woods la flingue !

En prenant position publiquement sur la question des armes à feu, révoltée que ses compatriotes se soient massivement empressés de faire le plein de flingues et de munitions face à la menace du coronavirus (qui ne craint pourtant pas les balles...), Alyssa Milano devait s'attendre à subir la riposte des partisans - et ils sont nombreux - du fameux 2e amendement de la Consitution. Elle n'a pas tardé...

Tout à son confinement, l'actrice de 47 ans a constaté avec dépit que les Américains ont acheté en mars 2020 plus de 2 millions d'armes à feu, soit le double par rapport à l'année passée à la même période. "Il faut que nous garantissions la sécurité de tous par la distanciation sociale et en nous lavant les mains, pas en ramenant des armes dangereuses dans nos foyers", a objecté l'ex-sorcière de la série Charmed, publiant sur Twitter une vidéo accompagnée des hashtags #StopTheCoronavirusGunSurge #NoRA ("Stop à l'essor des armes à feu du coronavirus " et "Non à la National Rifle Association" - NRA -, l'influent lobby des armes aux Etats-Unis).

Activiste sur tous les fronts (auprès de la PETA, pour l'accès aux soins médicaux, pour la cause féminine...), Alyssa Milano, qui fut l'une des personnalités à l'initiative du mouvement MeToo, a enregistré un message filmé qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux : "Je sais que nous sommes tous inquiets et stressés en ces temps troublés, dit celle qui est mère de deux enfants avec son mari David Bugliari. Mais c'est précisément pour cette raison que le fait de faire des stocks d'armes à feu pourrait avoir des conséquence désastreuses, pour notre propre sécurité et pour celle de notre entourage. Vous savez, les armes que les gens achètent aujourd'hui risquent d'être utilisées demain dans des maisons, des écoles, des églises, des bars et dans nos rues. Il faut que nous prenions soin les uns des autres. Alors s'il vous plaît, par pitié, partagez cette vidéo pour faire cesser l'essor des armes à feu lié au coronavirus. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des vies à cause des armes pendant cette pandémie ni quand elle sera finie."

James Woods en sniper sur Twitter

Des paroles a priori pleines de bons sens, alors que les armes à feu et fusillades sauvages sont responsables de milliers de morts par an aux Etats-Unis. Elles ont pourtant réveillé la fureur de tous ceux pour qui attaquer le sacro-saint droit constitutionnel à assurer sa propre protection en se dotant d'armes est un crime, à commencer par un célèbre acteur, notoirement pro-NRA : James Woods.

Presque aussi connu pour ses positions politiques conservatrices et complotistes que pour ses rôles à l'écran (de Virgin Suicides à la série Shark), l'acteur américain de 72 ans a répondu au tweet d'Alyssa Milano avec sarcasme : "Merci pour l'info. Quand les pillages commenceront, il faudra être prêts. Faites le plein de munitions !", a-t-il répliqué avec cynisme, ajoutant son nom à la longue salves des réponses hostiles qu'a reçues l'actrice. Dont, parmi celles-ci, certaines épinglant son opportunisme en lui rappelant qu'elle-même possède des armes à feu : "Oui, nous avons deux armes chez nous, avait-elle ainsi admis dans de précédentes déclarations. Ce n'est pas un scoop. J'adhère au 2e amendement. Je suis aussi d'accord avec 90% des Américains qui veulent des lois plus strictes en matière d'armes à feu. Et je crois qu'il devrait être impossible pour certaines personnes d'avoir certaines armes entre les mains."

En 2018, elle avait toutefois défilé avec son fils Milo dans les rues de Los Angeles lors d'une manifestation contre les armes à feu.