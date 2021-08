Amanda Knox : L'ex-étudiante condamnée pour meurtre enceinte de son premier enfant !

Le bonheur après les ennuis... et ils furent nombreux. Amanda Knox et son époux Christopher Robinson viennent d'annoncer qu'ils attendaient leur premier enfant. C'est dans son propre podcast, Labyrinths: Getting Lost With Amanda, que la jeune femme de 34 ans a confirmé cette jolie nouvelle auprès de sa moitié. "C'est vrai, je suis enceinte, a-t-elle expliqué. Nous enregistrons actuellement des audios de notre expérience depuis le premier jour. Restez connectés pour notre prochaine mini-série, 280 jours, dans laquelle nous vous embarquons dans ce séjour intime, depuis la conception jusqu'à la naissance."

C'est une bénédiction pour Amanda Knox, qui avait évoqué en juillet dernier le fait qu'elle avait souffert d'une fausse couche après six semaines de grossesse. La vie n'a pas toujours été simple pour elle. En 2007, elle avait été accusée du meurtre de sa colocataire anglaise Meredith Kercher, alors que toutes deux résidaient et étudiaient à Pérouse, dans le centre de l'Italie. Elle avait été reconnue coupable, avec Raffaele Sollecito, son compagnon de l'époque, et avait passé quatre ans en prison avant d'être acquittée en appel. Son histoire a inspiré de nombreux ouvrages et documentaires, dont l'un est disponible sur Netflix depuis novembre 2016.