Amanda Seyfried : Égérie beauté sublime avec Lupita Nyong'o et Zendaya

Amanda Seyfried est la nouvelle recrue de Lancôme. Elle rejoint Lupita Nyong'o, Zendaya (égérie du parfum "Icone" sorti l'été dernier), Lily Collins ainsi que l'influenceuse Chiara Ferragni au sein de l'enseigne.

Côté cinéma, Amanda Seyfried était à l'affiche du film The Art of Racing in the Rain, sorti aux États-Unis le 9 août dernier. La ravissante épouse de l'acteur Thomas Sadoski et maman de la petite Nina (2 ans) participe actuellement au tournage de A Mouthful of Air.