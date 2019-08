Amanda Seyfried a refusé le rôle d'une vie, découvrez lequel...

Amanda Seyfried est peut-être le personnage principal de la saga Mama Mia, la reine de la gaffe de Mean Girls et la pro des coquineries de Lovelace... Elle aurait aussi pu être la super-héroïne d'une super-production Marvel.

Comme elle l'a précisé lors d'une interview accordée à MTV, la comédienne a refusé un rôle et n'a plus jamais été recontactée par la franchise. "C'était un gros rôle, détaille-t-elle. Je ne regrette rien parce que je ne voulais pas être verte six mois sur douze tous les ans. Ils racontent de belles histoires, et ma fille est obsédée par les super-héros en ce moment, et une petite partie de moi se dit que j'aurais dû le faire, mais une autre me dit que je n'aurais pas été très heureuse si je l'avais vraiment fait."

Si elle ne précise ni le titre du film, ni le nom du personnage, les spectateurs ont vite fait les comptes. Puisque Hulk n'a pas encore rencontré son alter-égo féminin, le seul personnage qui peut correspondre à cette description cutanée est Gamora, grand amour de Peter Quill – alias Star-Lord – dans Les Gardiens de la galaxie, puis dernièrement auprès des Avengers. "C'est tellement plus épanouissant de tourner une scène avec un autre être humain, poursuit Amanda Seyfried. De faire des choses humaines, de parler de la vraie vie." Difficile de l'imaginer philosopher avec Thanos pour récupérer et détruire le Gant de l'Infini.

Amanda Seyfried a-t-elle commis l'irréparable ?

En l'espace de quinze semaines en salle, Avengers: Endgame a battu tous les records. Rien qu'en France, le long métrage a occupé la première place du box-office de longues semaines – avec ses 6,68 millions de spectateurs –, avant que Le Roi Lion n'entre dans la savane et monte tout en haut du rocher de ses ancêtres – 6,9 millions en trois semaines. Mais il faut croire que Zoe Saldana, qui interprète le rôle de Gamora depuis 2014, est surveillée de près par sa bonne étoile. Avant qu'elle ne signe chez Marvel, son emblématique personnage avait failli être distribué à Olivia Wilde... qui a elle aussi fini par refuser.

En attendant, Amanda Seyfried n'a pas pris sa retraite anticipée. A l'affiche de The Art of Racing in Rain et de You Should Have Left en 2019, elle prêtera bientôt sa voix à Daphne Blake dans le prochain film d'animation Scoob en 2020 – tiré des aventures de Scooby Doo. "Sammy-rite" bien quelques applaudissements.

Yohann Turi