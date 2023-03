Amandine Pellissard et Alexandre dans un gouffre financier : le prix exorbitant qu'ils dépensent pour leur maison

Régulièrement, Amandine Pellissard et Alexandre organisent des live sur Instagram, afin de discuter avec leurs abonnés. Comme le lundi 27 mars 2023. Et les anciens candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) ont une fois de plus prouvé qu'ils n'avaient pas de secrets pour leurs abonnés.

Le couple, qui s'est reconverti dans le X il y a quelques mois, a annoncé la bonne nouvelle le 18 mars dernier. Amandine Pellissard, son mari et leurs enfants vont prochainement déménager dans une nouvelle maison, près de Montpellier. "On est trop contents, ça y est c'est acté, on a pris la maison, on l'a bloquée. En fait elle est neuve, elle est en construction donc elle n'est pas terminée. Mais elle le sera courant mai et nous on va emménager je pense courant juin ! On attend plus que la date exacte pour pouvoir préparer notre déménagement mais on va déjà faire des devis chez les différents déménageurs", dévoilait la jeune femme de 36 ans, qui est de nouveau enceinte.

Ça a failli foutre le feu

Au cours du live de lundi, Amandine et Alexandre ont précisé que le loyer de leur future demeure était "raisonnable". Ils n'ont donc qu'une hâte : partir de leur maison d'Alès qui leur coûte actuellement très très cher. "On paye 1 100 euros de loyer. Mais attention, sans les charges. Avec le gaz, l'électricité... tu te tires une balle. Franchement, elle nous revient à plus de deux mille euros par mois", ont-ils tout d'abord assuré. Les tourtereaux paieraient en effet plus de 6 000 euros de gaz et d'électricité par an. "On paye 900 euros tous les deux mois. Et en décembre on s'est tapé une régularisation de 4 000 euros. Et pour l'eau, tous les six mois, on se tape une facture entre 700 et 1 000 euros", a précisé Amandine Pellissard. Et d'ajouter que leur chaudière a dix-sept ans et qu'ils sont dix à se laver tous les jours. "La baraque n'est pas isolée... c'est du simple vitrage. C'est un gouffre !", a-t-elle poursuivi.

En outre, les anciens candidats de TF1 ont déjà connu de gros soucis dans leur logement. Comme le jour où un problème de surtension électrique avait "fait sauter la moitié de l'électricité de la maison" il y a quelques mois. Lors de l'intervention d'un professionnel, ils avaient découvert que l'installation n'était plus aux normes. "Ça a failli foutre le feu. Il a dû tout changer. Ça aurait pu déclencher un incendie !", avait-elle conclu.

Vivement le déménagement donc !