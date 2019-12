Amber Heard : Son père David serait déterminé à tuer Johnny Depp

Selon un rapport publié par The Blast, le père d'Amber Heard aurait menacé de mort Johnny Depp. C'est David Killackey, propriétaire de Performance Allison Transmissions, qui aurait déclaré avoir été témoin de ces échanges particulièrement houleux. L'homme avait été engagé par les anciens époux pour réparer leurs véhicules de collection. Suite à la scission du couple en 2016, l'homme déclare avoir été pris pour cible par l'actrice américaine. La cause ? David Killackey avait demandé à Amber de le régler directement pour son travail sans passer par Johnny. L'actrice aurait alors très mal réagi :"J'ai reçu une réponse qui ne peut être décrite que comme une réponse extrêmement hostile de la part d''Amber. J'ai fait de mon mieux pour lui faire comprendre que je ne souhaitais pas entrer dans le conflit entre elle et Mr Depp. (...) Sa première réaction a été de me maltraiter verbalement avec des jurons, des menaces...."

Pas du tout prête à débourser le moindre centime pour la réparation de sa voiture, Amber aurait ensuite affirmé que c'était à Johnny Depp de payer pour ses réparations personnelles. "Elle a dit dans cet accord que Mr Depp était responsable du paiement de ses factures et que si je m'attendais à un paiement, je devrais alors envoyer les factures à Mr Depp".

Il ruine la carrière de ma petite fille et la fait chier à Hollywood

Pire, le père d'Amber serait entré dans le conflit et aurait menacé de tuer l'ex mari de sa fille. "Pendant la tentative de faciliter les réparations, les modifications et les ajouts à la Mustang, j'ai reçu de nombreux SMS et appels téléphoniques du père d'Amber, Mr David Heard. Après la séparation d'Amber et de Mr Depp, Mr Heard est devenu très amer envers Mr Depp". Parlant de Johnny, David Heard aurait déclaré :"Il ruine la carrière de ma petite fille et la fait chier à Hollywood.(...) Je suis un mec du Texas et les mecs du Texas savent manier le calibre 45. Johnny va bientôt rencontrer le mien."

J'en avais assez des injures et des menaces verbales

Effrayé par toutes ces menaces, David Killackey a décidé de ne plus communiquer avec Amber et sa famille. Il confie :"La dernière conversation téléphonique que j'ai eu avec elle était très désagréable pour moi. J'en avais assez des injures et des menaces verbales et j'ai décidé de ne plus répondre à la tentative de textos et d'appels téléphoniques de Mme Heard".

Selon Adam Waldman, l'avocat de Johnny Depp, ce témoignage prouve une fois de plus qu'Amber a menti à propos de la prétendue violence de son client et qu'elle n'est intéressée que par la fortune de celui-ci. Il déclare : "L'argent est la raison pour laquelle Amber Heard a tendu une embuscade à Mr Depp le jour même où il l'a informée qu'il était en train de divorcer."

Selon les documents partagés par le site JustJared, cette affaire de diffamation sera portée devant la justice en août 2020.