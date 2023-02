Ambre Chalumeau (Quotidien) : Accusée de plagiat, elle brise le silence et fait une mise au point

"En l'occurrence les films Ève, de Mankiewicz, et Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?, j'en ai déjà parlé dans une chronique il y a six mois ! Blanche-neige c'est un classique des textes sur la rivalité féminine et la beauté des femmes. Black Swan c'est l'un des premiers films qui sort quand on tape 'movies female rivalry' dans Google, la photo de Sophia Loren et Jane Mansfield c'est une photo mythique qui a même servi d'illustration à un article sur le sujet qui date de 3 ans avant la sortie du livre !", a-t-elle continué, mettant ainsi tout le monde d'accord.

Angoissée à l'idée de peut-être perdre son travail au sein de l'émission, Ambre Chalumeau a préféré prendre la parole dès que possible, en direct, devant des millions de téléspectateurs. "Tout ça pour dire que, comme pour chaque chronique, j'ai compilé plusieurs sources et des connaissances personnelles. (...) Si je tenais à prendre le temps de clarifier ça ici, c'est pour pas que ça discrédite tout le travail qu'on fait depuis deux ans et demi...", a-t-elle lâché. Yann Barthès de son côté, lui a immédiatement apporté son soutien. "Tu travailles très bien Ambre !", lui a-t-il assuré afin de la rassurer.