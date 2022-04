Ambre Dol (Familles nombreuses) insultée et menacée : "Elle souhaite ma mort"

Depuis qu'elle participe à l'aventure Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, la vie d'Ambre Dol et celle de sa famille a bien changé. La candidate rencontre une popularité sans précédent, avec ses bons et ses mauvais côtés. Ces derniers temps, la jolie infirmière aux urgences et sapeur pompier est malheureusement plutôt submergée de points négatifs. En effet, sur Instagram, Ambre Dol a expliqué être devenue la cible d'internautes, la critiquant pour sa présence à l'antenne et sur les réseaux sociaux. Une abonnée en particulier l'a harcèle et s'en prend également à sa famille de cinq enfants, venant à espérer que tout le clan ne meure.

Des propos insoutenables pour la jeune femme qui a tenu à réagir en partageant un montage vidéo des messages désobligeants qu'elle reçoit de sa part au quotidien. "Alors celle-là je ne m'y attendais pas ! Elle souhaite ma mort ! Pour vous dire comme la connerie humaine va loin... Sous prétexte que tu es différent, que tu n'as pas les mêmes convictions, la même façon de penser, la même éducation... tu penses avoir le droit, derrière ton petit écran de cracher ton venin ?", lui a-t-elle adressé directement en légende de sa publication.

Et pour elle de généraliser la méchanceté gratuite à laquelle elle fait face. "Étant une personne bienveillante de part mon éducation mais aussi mon travail, je suis tombée des nues à mes débuts sur les réseaux sociaux... alors oui on s'expose, oui on partage un peu de notre vie mais ça ne laisse pas le droit de déverser toutes vos colères, votre haine, votre mal-être", a-t-elle rappelé, appelant à la tolérance et la bienveillance pour éviter que des drames n'arrivent. "Ca a enlevé la vie à des personnes qui ne supportaient plus tout cet acharnement !", a souligné Ambre.