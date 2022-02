Ambre Dol (Familles nombreuses), l'une de ses filles harcelée et agressée : le "coeur lourd", elle se confie

L'une des mamans de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) avait le coeur lourd, le 2 février 2022. En story Instagram, la femme en question a fait une triste révélation concernant l'une de ses filles. Une histoire d'harcèlement qu'elle venait tout juste d'apprendre.

Ambre Dol est une femme comblée. Elle est mariée à Alexandre et, malgré les hauts et les bas elle le sait, c'est l'homme de sa vie. Elle est aussi l'heureuse maman de Joaquim, Winona (3 et 2 ans, fruit de son union avec Alexandre), Jade, Maëlys et Lizandro (14, 13 et 7 ans, nés d'une précédente relation). Mais en tant que mère, la belle blonde doit parfois faire face à des situations difficiles.

En début de semaine, Ambre a découvert que sa fille Maëlys était victime d'harcèlement. Une histoire qu'elle a voulu mettre en lumière afin d'alerter tous les parents. "Bon je vais t'attraper, je vais te bloquer", peut-on lire. L'un des messages qu'a reçu l'adolescente. "Quand on est une maman, forcément on a les nerfs. Je connais le cyberharcèlement que je pense très bien gérer. Mais quand on est une gamine de 13 ans et qu'on reçoit des menaces comme ça...", a-t-elle tout d'abord déclaré.

Ambre Dol a ensuite expliqué que Maëlys n'osait pas lui en parler, par peur des représailles notamment. "Il y a quelques jours, elle a menacé de descendre à plusieurs, tout ça parce que Maëlys met du temps à lui répondre. C'est dangereux. Il faut vraiment parler à nos enfants, les inciter à nous dire les choses. J'ai appris aussi qu'il y a trois jours ,elle a été balayée par cette même jeune fille devant le collège et bloquée. (...) Comment vous dire que je suis une maman qui a le coeur lourd ce soir", a conclu la mère de famille.

Désormais, Maëlys pourra compter sur le soutien et la vigilance de sa maman et d'Alexandre afin que la situation cesse. Dans les bons comme les mauvais moments, la tribu est toujours unie. Comme lorsque l'aînée Jade a été hospitalisée à cause d'une bactérie qui avait provoqué une inflammation du côlon.