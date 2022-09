Ambre Dol (Familles nombreuses) ose un nouveau look capillaire : "changement radical !"

Ambre Dol est une femme comblée et passionnée. Star de l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1 et mère de cinq enfants : Jade (13 ans), Maëlys (11 ans) et Lisandro (6 ans) nés d'une précédente relation et Joaquim (4 ans) et Winoma (2 ans) nés de sa relation avec Alexandre Dol avec lequel elle s'est mariée le 13 juillet 2021, partage régulièrement sa vie quotidienne sur les réseaux sociaux.

Jeudi 15 septembre, la jeune femme également infirmière, a posté une photo d'elle sur Instagram accompagnée de ses deux petits derniers en pyjama : "Boucan family ! Semaine à 48h entre les pompiers, les urgences (je dirai que c'est une petite semaine) + mon entreprise à gérer et les tâches quotidiennes des mamans (ménage, linge, réunions, rdv...)", a-t-elle écrit en légende du post.

Ambre Dol passe du blond au roux

Ayant finalement trouvé un peu de temps à elle seule, Ambre Dol est allée faire un tour ce vendredi 16 septembre au salon de coiffure Le Bar à couleurs de Salon-de-Provence. Un endroit qu'elle connaît bien pour le fréquenter depuis des années. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la jeune femme de 37 ans a opté pour un changement de tête radical. Accompagnée de sa petite dernière Winoma, la star de Familles nombreuses a posté une vidéo d'elle où on la voit passer d'une chevelure longue blonde à une coupe au carré à la couleur rousse. Le tout accompagné d'un débardeur noir et d'un pantalon noir. Ce qui lui donne un petit côté Axelle Red. "Changement radical ! Il n'y avait qu'à mon amie @anais_llori à qui je pouvais faire confiance pour ce changement ! Merci ma chérie", a écrit Ambre Dol en légende du post qui a récolté plus de 21 000 likes. Ses nombreux abonnés sont tombés sous le charme du nouveau look de la jeune femme. Les commentaires parlent d'ailleurs d'eux-mêmes : "Magnifique ça te va super bien", "Wahou magnifique", "Ah oui ça change", "Ça te change tellement", "Ohhh j'adore ça te va trop bien", "Mon dieu que tu es belle".