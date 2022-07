Ambre (Koh-Lanta) en couple avec un sportif connu : leur coup de foudre dans les airs !

Après plus d'un mois de compétition, Koh-Lanta, Le Totem maudit a touché à sa fin. Mardi 21 juin 2022, Denis Brogniart présentait ainsi sur TF1 la grande finale au cours de laquelle les aventuriers ont sacré non pas un mais deux gagnants : Bastien et François. De son côté, Ambre repart des étoiles plein les yeux, heureuse d'avoir pu aller au bout de ses limites. Plus encore, à son retour de Polynésie, elle a eu la belle surprise de s'unir à son amoureux, le célèbre sportif Nicolas Le Goff. Sur les réseaux sociaux jeudi 30 juin 2022, elle donne de ses nouvelles et raconte comme elle a rencontré sa moitié.

En réalité, le couple se connait depuis bien des années. En effet, comme la belle brune le confie en story sur Instagram, c'est dans les airs qu'ils se sont rencontrés. "C'était mon passager lorsque je travaillais chez Air France", lance cette ancienne hôtesse de l'air également élue Miss et qui officie désormais comme gestionnaire de formations sportives. Nicolas Le Goff était "assis au siège 17D sur le vol Montpellier - Paris Orly" et dès lors que leur regard se sont croisés, ce fut le coup de foudre !

Depuis, Ambre et son amoureux ne se sont plus jamais quittés. A son retour de Koh-Lanta, lors d'une interview exclusive accordée à Purepeople.com, l'apprentie Robinson éliminée aux portes de la mythique épreuve des poteaux avait même indiqué que le jeu avait eu un impact sur le couple. "Ça n'a absolument rien changé à part qu'on s'est mutuellement rendu compte qu'on est encore plus amoureux l'un de l'autre, et c'est très bien comme ça. Quand je suis rentrée de Koh-Lanta, j'ai eu une demande en pacs, donc je suis pacsée ! Finalement, c'est vrai que ça a eu un impact sur notre vie de couple", avait-elle déclaré.

Nicolas Le Goff peut être fier du parcours de sa belle dans le jeu de survie, autant qu'elle est fière de sa carrière à lui. Le volleyeur professionnel est membre de l'équipe de France et du Montpellier UC. Ce grand brun de 2,05 mètres a été élu meilleur joueur de la saison 2020-2021 et a même décroché la médailleur d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.