Ambre (Koh-Lanta) en couple et unie à son célèbre sportif ! Grand changement après le jeu... (EXCLU)

Son parcours l'honore. Ambre compte parmi les cinq derniers aventuriers de Koh-Lanta, Le Totem maudit. L'ancienne Miss a ainsi atteint la course d'orientation qu'elle a disputée à deux reprises avant de finalement être éliminée. De quoi rendre fier les hommes de sa vie, son grand-père cher à son coeur mais aussi son amoureux qui est loin d'être un inconnu. Comme l'explique Ambre en exclusivité à Purepeople.com, après plus d'un mois de survie, elle a eu une belle surprise à son retour à la maison.

Depuis plusieurs années, la jolie brune partage la vie de Nicolas Le Goff, un volleyeur professionnel, membre de l'équipe de France et du Montpellier UC. Du haut de ses 2,05 mètres, le champion a remporté la phase régulière 2020-2021 et a été élu meilleur joueur de cette saison régulière. Aussi, avec les Bleus, il a décroché la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Un bien joli palmarès !

Participer à Koh-Lanta n'a eu aucun impact sur le couple, ou presque. "Ca n'a absolument rien changé à part qu'on s'est mutuellement rendu compte qu'on est encore plus amoureux l'un de l'autre, et c'est très bien comme ça", nous confie Ambre. Et de faire une précision de taille dans la foulée : "Quand je suis rentrée de Koh-Lanta, j'ai eu une demande en pacs, donc je suis pacsée ! Finalement, c'est vrai que ça a eu un impact sur notre vie de couple."

Sur les réseaux sociaux, pas de trace de cette union entre les deux amoureux. Toutefois, Ambre partage volontiers quelques instants avec son chéri sportif. Le couple s'affiche ainsi complice en Corse, en Grèce ou encore à Berlin. Leur histoire d'amour a débuté, semble-t-il, en juillet 2019. Les voilà donc pacsés après près de trois ans de relation.

Et l'aventurière n'est pas la seule à changer de vie à son retour de Koh-Lanta. Un autre apprenti Robinson révélé dans cette édition du Totem maudit nous a révélé avoir passé un cap avec sa compagne. "Cette aventure a renforcé mon couple. Et il y a peut-être même eu une demande en mariage...", avouait ainsi Maxime.

