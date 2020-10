Amel Bent : "Souffrances" et "sacrifices", déclaration d'amour forte à sa maman

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités communiquent directement avec leurs fans. Amel Bent s'est adressée aux siens vendredi 9 octobre 2020. La chanteuse a exprimé son amour et son admiration pour sa mère, qui fêtait son anniversaire.

Amel Bent compte plus de 600 000 abonnés sur Instagram, qui ont lu la déclaration d'amour de la star à sa maman, publiée dans sa story du vendredi 9 octobre pour l'anniversaire de cette dernière. "J'en profite pour lui rappeler aux yeux de tous à quel point ce qu'elle est en tant que femme est et restera mon plus grand héritage", écrit-elle.

Amel ajoute : "Si elle me le permettait, je vous raconterais son histoire, la nôtre, et comme nos épreuves nous ont rendues les femmes courageuses et indépendantes que nous sommes au prix de tellement de sacrifices et de souffrances... Si seulement vous saviez... Mais tout cela lui appartient, nous appartient ! Tu n'as jamais été riche, maman, mais pourtant, je me sens riche moi, et depuis toujours, car il y a des choses qu'on n'achète pas, mais qui valent tout l'or du monde... Il faut savoir célébrer les gens qu'on aime et qui nous inspirent... Je te célèbre maman aujourd'hui... C'est ton jour... Bon anniversaire."