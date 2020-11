Amel Bent : Elle reconnaît avoir "mis des bâtons dans les roues" de sa soeur

Toujours à Gala, May avoue avoir eu des difficultés à gérer la notoriété de sa grande soeur, après son passage dans l'émission Nouvelle Star : "Je ne voulais pas qu'on sache que j'étais sa soeur, je ne voulais plus qu'elle vienne me chercher à l'école. J'avais l'impression que les gens venaient vers moi pour de mauvaises raisons."

Dans une autre interview accordée à Sudpresse, Melissa confiait qu'elle craignait d'être comparée à Amel Bent et qu'elle fasse l'objet de soupçons de népotisme. "J'avais peur qu'on dise que j'étais pistonnée. J'ai eu cette étiquette de 'soeur de' toute ma vie. Aujourd'hui, je m'en moque", poursuivait-elle.

Amel Bent et sa petite soeur partagent un sentiment de fierté l'une pour l'autre. La chanteuse et coach de la prochaine saison de The Voice avait publiquement encouragé May lors de la sortie de son projet : "Quelle immense fierté et quelle émotion de pouvoir enfin partager ton travail, ton talent, ta sensibilité, ta voix et ta plume avec le monde... J'espère que tu récolteras ma soeur, les fruits de l'amour et la joie que tu sèmes à travers ta musique ! Inch'Allah ce n'est que le début".