Amel Bent en deuil : la coach de The Voice a perdu un proche

Amel Bent a annoncé sur les réseaux sociaux une triste nouvelle : la mort de son oncle.

Amel Bent compte près de 500 000 followers sur Instagram. 500 000 internautes qui avaient l'habitude de suivre ses publications fréquentes, qui se sont brutalement interrompues. La coach de l'émission The Voice s'en est expliquée : sa famille est en deuil après la mort de son oncle, le vendredi 24 avril 2020, au premier jour du ramadan.

"J'espère que tout le monde va bien par ici... Je dois vous avouer que nous avons perdu un membre de ma famille ce vendredi et c'est la raison pour laquelle je ne partage pas mon quotidien ces derniers jours, écrit Amel Bent dans sa story du lundi 27 avril 2020. Je pense quand même fort à vous et vous espère tous en bonne santé. Prenez soin de vous et des vôtres."

La chanteuse de 34 ans conclut son message par une pensée à son défunt oncle : "Paix à ton âme tonton."