Amel Bent en robe moulante : 5 mois après l'accouchement, elle dévoile une silhouette incroyable !

C'est le grand retour de l'enfant prodige. Absent des grands écrans depuis Le monde est à toi, qu'il a sorti en 2018, le réalisateur Romain Gavras offre une nouvelle épopée cinématographique au public, le 23 septembre 2022, avec Athena. Pour le regarder, il faudra se contenter d'écrans plus modestes, de téléphone, d'ordinateur ou de télévision, puisqu'il s'agit d'une exclusivité Netflix. Mais certaines personnes ont pu assister, avec une petite semaine d'avance, à une projection grand format, à la salle Pleyel, dans le 8e arrondissement de Paris.

Avant de diffuser Athena, l'équipe du long-métrage est venu saluer le public et répondre à quelques questions. Romain Gavras a ainsi retrouvé Ladj Ly, avec qui il a collaboré, ainsi que le reste de ses camarades, Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon, Ouassini Embarek et Alexis Manenti. Dans la salle, de nombreuses célébrités étaient également présentes pour applaudir cette oeuvre. Romain Gavras a eu le droit au soutien inconditionnel de ses parents, Costa Gavras et sa femme Michèle, mais aussi à celui de Melha Bedia, Kaaris, Fabrice Eboué, Jean-Pascal Zadi, Damien Bonnard, Sabrina Ouazani, Paul Mirabel, Vincent Cassel et Tina Kunakey, Elisa Bachir Bey, Guillaume Canet, Bilal Hassani, Raphaël Personnaz, Antoine de Caunes, Vincent Perez et sa fille Iman, Manon Azem, Lola Dubini, Alicia Aylies, Radu Mihaileanu, Naidra Ayadi, Alban Lenoir, Enora Malagré et son compagnon Hugo Vitrani, Camille Cerf et son compagnon Théo Fleury ou encore Amel Bent.

Divine dans une robe en jean, Amel Bent a dévoilé une silhouette incroyable, alors qu'elle a accueilli son petit Zayn, son troisième enfant, le 4 avril 2022. Le film Athena n'est, en revanche, pas un film destiné à un jeune public. Il raconte l'histoire Abdel, jeune homme rappelé du front à la suite de la mort de son petit frère, décédé des suites d'une prétendue intervention de police. Pour découvrir ce long-métrage, sans la présence exclusive d'Amel Bent, rendez-vous sur Netflix le 23 septembre prochain.