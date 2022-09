Amel Bent obligée de rétablir une vérité : "Je ne gagne pas aussi bien ma vie parfois..."

Tout sourit à Amel Bent. Depuis son passage dans Nouvelle Star en 2004, l'artiste a fait un sacré bout de chemin. Récompensée à de nombreuses reprises pour ses chansons, Amel Bent s'est vite hissée au rang des plus grands artistes de sa génération. Et ce n'est pas pour rien que la maman de Sofia, 6 ans, Hana, 4 ans et Zayn, 5 mois a décroché l'un des fauteuils de coach dans The Voice. Une consécration qu'elle savoure plus que jamais, comme elle l'a fait savoir à Nikos Aliagas dans le portrait que 50' Inside lui consacre ce samedi 24 septembre et dont l'émission a dévoilé quelques images sur Instagram.

Dans la courte vidéo publiée, il n'est pourtant pas question de la gloire et de ses bons côtés. Comme Amel Bent l'a rappelé, le statut d'artiste reste incertain. Particulièrement lorsqu'on débute dans le métier. Cette réalité, les proches d'Amel Bent, aveuglée par la fierté et la réussite de la jeune femme, ne l'ont pas comprise tout de suite. Une source d'angoisse et de peur pour la chanteuse, qui s'est retrouvée du jour au lendemain, et malgré elle, "cheffe de famille à 20 ans."