The Voice - Panique dans l'équipe d'Amel Bent : un candidat "aphone et incapable de chanter" avant la demi-finale

L'aventure The Voice touche doucement mais sûrement à sa fin. Après des semaines de compétition, les dix candidats encore en lice vont s'affronter ce samedi 14 mai 2022 lors de la demi-finale, en direct sur TF1. A l'issue des Super Cross Battles, Amel Bent a pu garder dans son équipe Mary, Doryan et Vike. De son côté, Vianney espère voir réussir Louise, Pauline ou Mister Mat. Nour et Lou représentent la team Florent Pagny et Loris et Caroline, celle de Marc Lavoine.

A l'approche de la soirée, le stress monte sans doute du côté des candidats et les répétitions s'enchaînent. Malheureusement, l'un d'entre eux vient de rencontrer une grosse déconvenue. Il s'agit de Doryan. Le protégé d'Amel Bent est malheureusement tombé malade au pire des moments, ce qui peut laisser présager le pire pour la suite. "Bon, eh bien voilà. Une grosse laryngite pour être au top une semaine de demi-finale. Aphone et incapable de chanter une note", a-t-il annoncé mercredi 11 mai 2022 en story Instagram, en dévoilant des photos de tous les médicaments qu'il prend (voir notre diaporama). Doryan a néanmoins promis de se "reposer au maximum pour absolument tout donner samedi soir".

Doryan a donc malgré tout bon espoir de retrouver la forme pour la demi-finale de The Voice. "Désolé si je n'arrive pas à répondre à tous les messages, on vit une semaine plus qu'intense et magique pour vous préparer une émission du feu de Dieu", a-t-il conclu.

Après les prestations de tous les candidats, les téléspectateurs auront la lourde tâche de voter pour un finaliste par équipe et ainsi, l'envoyer en finale la semaine suivante. Une nouvelle règle sera également mise en place. En effet, tout ne sera pas perdu pour les six candidats éliminés puisque Nolwenn Leroy fera son retour dans l'émission avec un grand pouvoir. La coach surprise de la saison aura en effet l'occasion de sauver un cinquième talent parmi les non-qualifiés. Celui-ci deviendra alors le finaliste de la team Nolwenn Leroy.

The Voice, la demi-finale en direct samedi 14 mai 2022 sur TF1.