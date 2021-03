Amel Bent révèle son habitude flippante avant d'aller dormir : "Je n'ai jamais arrêté"

Chaque samedi soir, Amel Bent est l'une des stars du programme The Voice sur TF1. Face à ses camarades Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine, elle tente d'emmener les Talents de son équipe le plus loin possible dans l'aventure. La popularité de la chanteuse n'est donc plus à prouver ce qui ne veut pas dire qu'elle a livré tous ses secrets.

Amel Bent a même longtemps caché l'une de ses grandes passions, en dehors de la musique, jusqu'à ce lundi 29 mars 2021. Dans les pages du dernier numéro de Télé-Loisirs, la maman de deux enfants a confié vouer un appétit insatiable pour les faits divers et les tueurs en série. "Quand j'étais ado, j'envisageais d'embrasser le métier de profiler. J'étais persuadée que c'était ce que j'allais faire de ma vie", a-t-elle révélé à nos confrères. Et d'ajouter : "J'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet. Je n'ai jamais arrêté."

Et en effet, aujourd'hui encore, Amel Bent ne peut se passer de décortiquer de sordides affaires pendant son temps libre. Elle s'est même procurée L'Encyclopédie des tueurs en série, d'Eric Boxler. "C'est un livre en trois tomes que je lis avant de me coucher. Je découvre un nouveau tueur chaque jour. C'est classé par pays et je peux vous le dire, il y en a partout dans le monde", a-t-elle prévenu.

Elle ajoute : "J'essaie de comprendre comment des individus peuvent perdre toute humanité et devenir ces êtres cruels et sans aucune empathie. Mon domaine de recherche, c'est la psychopathie des tueurs en série. Ceux qui affichent plus de trois meurtres, dans un laps de temps défini et avec un mode opératoire précis." De belles histoires avant d'aller au lit...