Amel Bent sous pression sur le tournage de The Voice : les écarts qu'elle n'a pas pu se permettre

Ce samedi 13 février 2021, TF1 diffuse le deuxième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice. Comme ont pu le constater les téléspectateurs, cette dixième saison du télé-crochet est quelque peu différente des précédentes en raison de la crise sanitaire. Ainsi, le public n'a pas été autorisé à assister au tournage. On le retrouve tout de même en visioconférence pour suivre les performances des candidats. Une mesure extrême qui n'a pas gâché le plaisir de Florent Pagny, Marc Lavoine, Vianney et Amel Bent à jouer les coachs.

"Tellement contente et tellement émue, d'autant plus dans ce contexte. Nous n'étions même pas sûrs de pouvoir tourner. Cela fait des mois que l'on ne va plus au spectacle, que l'on na pas entendu des artistes chanter, des groupes jouer... Comme nous, les Talents sont venus, en se disant : 'On a de la chance !'", a d'ailleurs confié la chanteuse dans les pages de Télé 7 jours.

Je me suis mise humainement au service de cette aventure

En plus d'être privés de spectateurs, les équipes de The Voice ont dû suivre à la lettre les restrictions et règlements mis en place pour éviter une éventuelle contamination. "C'était très strict", assure Amel Bent. Et de détailler : "Nous devons faire partie des gens les plus testés en France : un test PCR tous les trois jours ! Entre les tournages, nous sommes confinés chez nous". Et pas question pour la brunette de 35 ans de désobéir, elle qui avait beaucoup de pression sur ses épaules. "C'est une responsabilité personnelle. On m'a dit : 'Si tu attrapes la Covid, tu mets 230 personnes au chômage.' Évidemment, je n'ai fait aucun écart, je n'ai pas vu ma mère depuis des mois, je n'ai reçu personne chez moi... Je me suis mise, humainement, au service de cette aventure. Je n'avais pas envie d'être la personne qui rendrait tout cela impossible. Et tout le monde a joué le jeu", a-t-elle expliqué.

À fond dans la prévention, Amel Bent a même décidé de transmettre des masques "Team Amel" aux candidats qui rejoignent son équipe. "J'avais envie d'un moment d'échange. On ne peut plus se prendre dans les bras. Ça m'a tellement manqué ça... Je suis tactile. Et c'était aussi un moyen de dire à mes Talents : 'Protégez-vous' !'", s'est-elle félicitée.

L'intégralité de l'interview d'Amel Bent est à retrouver dans le dernier numéro de Télé 7 Jours, paru le 13 février 2021.