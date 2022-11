Amel Bent ultra lookée avec des chaussures hors de prix... mais pas à sa taille : images drôles et étonnantes

En octobre 2021, Amel Bent a fait un retour en force sur le devant de la scène avec la parution de son septième album intitulé Vivante. Un opus qui s'est hissé à la première place des meilleures ventes en France, dès la première semaine de sa sortie, marquant ainsi le démarrage le plus réussi d'un album dans la carrière de la chanteuse.

Pour le défendre comme il le faut, Amel Bent a entamé une tournée à travers toute la France au mois de septembre. Une tournée qu'elle mène en parallèle d'autres projets professionnels. Et à chacune de ses apparitions, elle prouve qu'il n'y a pas qu'au niveau de sa voix que la coach de The Voice met le paquet. En effet, elle fait toujours également en sorte d'adopter des looks très réussis concoctés par ses équipes. Mardi 8 novembre au soir, elle a justement partagé sa dernière allure sur Instagram.



La maman de trois enfants (Sofia, 6 ans et demi, Hana, 5 ans, et Zayn, né en avril dernier) s'est dévoilée dans un total look en jean composé d'un haut bustier et d'une longue jupe. Le tout était glamourisé par des bottes à talons au style métallique et brillant. Des chaussures sublimes que lui a fait parvenir le magasin Biondini Paris, lequel rassemble les marques de chaussures et d'accessoires des meilleurs créateurs. Les bottes portées par Amel Bent semblent avoir ainsi été imaginées par Alexandre Vauthier, dans quel cas le prix dépasserait les 1 000 euros. À ce prix là, mieux vaut donc s'assurer qu'elles vont à la perfection. Malheureusement, Amel Bent a rencontré des difficultés avec ses souliers, au moment de devoir les enlever ! En effet, comme elle s'en est amusée en vidéo, il a fallu s'y mettre à plusieurs pour réussir à lui ôter. "Je suis morte la vidéo punaise @baud_jerome ramène des trucs à notre taille", a adressé Vitaa avec humour en commentaire au styliste qu'elle partage avec sa copine Amel Bent. Et pour lui de se défendre en plaisantant : "Vous avez les pieds gonflés vous aussi".