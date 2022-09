Amélie Mauresmo en deuil : elle pleure la mort de "ce père, parti trop tôt"

C'est une perte qui marque profondément Amélie Mauresmo et elle n'a pas hésité à en parler longuement à ses fans. Tout va pour le mieux dans la vie de l'ancienne championne, vainqueur de deux tournois du Grand Chelem et désormais directrice du tournoi de Roland-Garros, mais la nouvelle qu'elle vient d'apprendre l'a plongée dans une profonde tristesse.

Désormais à la retraite sportive et maman de deux beaux enfants, elle a consacré sa vie à son sport et encore aujourd'hui elle continue d'y accorder une place très importante. Une vie qui lui a permis de rencontrer de nombreuses personnes auxquels elle s'est attachée et elle vient tout juste d'apprendre le décès de Gilles Daubinet, un médecin du sport réputé, qui s'est occupé de l'équipe de France de tennis pendant de longues années.

"Mon Doc, Tu nous as quittés hier soir et depuis il y a cette immense tristesse et ces souvenirs de toi qui ne cessent de remonter. Et surtout l'idée que tu ne seras plus là pour continuer à me prendre sous ton aile comme tu l'as fait dès notre première rencontre alors que j'avais 18 ans...", écrit Amélie Mauresmo dans une publication sur son compte Instagram. Suivie par plus de 37 000 abonnés, celle qui consacre beaucoup de temps à ses enfants était très proche de Gilles Daubinet, qu'elle a connu toute jeune et qui a eu un rôle important dans sa réussite. "Toi qui as fait plus de 20 ans en tant que médecin dans cette formidable équipe ! Tu étais surtout notre psy en vrai ! Nous avons partagé tant de moments ensemble ! C'est dingue ! Tellement de confidences, de rires, de joies, de peines et de victoires aussi !", poursuit-elle.

Dur à accepter. Tu resteras dans ma mémoire

Très lié à Amélie Mauresmo, le médecin s'est notamment rendu à Londres et à Melbourne pour assister aux deux sacres en Grand Chelem de l'ancienne joueuse de tennis, mais il lui a également sauvé son genou, comme elle le dévoile. "Tu étais pour moi comme ce père qui était parti trop tôt, déjà. Dur à accepter. Tu resteras dans ma mémoire. Je pense bien fort à Corinne, à Grégoire, à Jess et à Lucie qui t'ont accompagné jusqu'au bout avec tellement de courage", conclut-elle.