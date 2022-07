Amélie Mauresmo : Maman attentionnée pour le spectacle de l'école de ses enfants

C'est une édition que beaucoup attendaient au tournant après deux années très particulière marquées par la crise sanitaire, le tournoi de ​​Roland-Garros 2022 devait signifier un retour à la normale. Ce fut chose faite avec une compétition de grande qualité et les victoires combinées de la Polonaise Iga Swiatek chez les femmes et Rafael Nadal chez les hommes. Un retour en grâce pour l'Espagnol qui est pourtant arrivé diminué par de gros problèmes au pied gauche. Pour diriger le tournoi du Grand Chelem cette année, la Fédération avait choisi de remplacer Guy Forget par Amélie Mauresmo.

Un poste important et à responsabilité pour l'ancienne star du tennis, qui a été nommée le 9 décembre 2021. "Je serais à la hauteur", déclarait-elle à l'époque et force est de constater qu'elle a plus que rempli le contrat avec un Roland-Garros qui a retrouvé sa splendeur d'antan. Un soulagement pour Amélie Mauresmo qui peut désormais savourer le travail bien fait et quoi de mieux que de profiter de beaux moments auprès de ses enfants pour l'ancienne sportive de 43 ans. Mère de deux enfants, Aaron (né en 2015) et Ayla (née en 2017), elle aime bien partager des moments de vie en compagnie de ses enfants sur son compte Instagram.

Suivie par plus de 36 000 abonnés, Amélie Mauresmo vient tout juste de mettre en ligne une nouvelle publication qui a beaucoup plu à ses fans. Hier, elle a participé à un bel évènement puisque c'était la fête de fin d'année de l'école de ses enfants. "Spectacle de l'école", écrit-elle simplement en commentaire d'une photo où on peut apercevoir une scène en extérieur et des dizaines d'enfants en train de faire le show.