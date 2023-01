Amélie Mauresmo maman : ses enfants Aaron et Ayla ont bien grandi, leurs premiers entraînements de tennis dévoilés !

Les chiens ne font pas des chats. C'est certainement ce qu'a dû se dire Amélie Mauresmo lorsqu'elle a vu ses enfants Aaron (7 ans) et Ayla (5 ans) taper dans leurs premières balles. Il faut dire qu'avec une maman pareille, ils ont de qui tenir. Ancienne numéro 1 mondiale et vainqueur de 2 tournois du Grand Chelem dans sa carrière, l'ancienne joueuse de tennis de 43 ans est l'une des toutes meilleures françaises de l'histoire de son sport. Aujourd'hui retraitée des courts, elle a parfaitement su mener sa barque et après avoir entraîné des joueurs de haut niveau, à l'image d'Andy Murray, elle est désormais directrice du tournoi de Roland-Garros.

Un poste à responsabilité et qui doit lui prendre beaucoup de temps, mais Amélie Mauresmo trouve néanmoins le temps de passer de bons moments en famille. En couple et mère de deux enfants, elle a visiblement un objectif en tête ces derniers temps, leur transmettre sa passion pour le tennis. Plutôt discrète sur sa vie privée et ne partageant que rarement des photos ou vidéos de son garçon et sa fille, la championne a offert un beau cadeau à ses fans ce 22 janvier. Dans sa story, celle qui est suivie par plus de 38 000 abonnés a publié deux courtes vidéos sur lesquelles on peut la voir en train d'offrir un petit entraînement personnalisé à Aaron et Ayla (qui sont disponibles dans le diaporama).

Aaron et Ayla déjà très à l'aise

Sur la première, on peut voir le jeune garçon de 7 ans et on entend sa mère le rassurer sur son niveau de jeu. "Tu sais, tout le monde est nul au départ", lui explique Amélie Mauresmo, avant qu'Aaron n'acquiesce. Ce dernier semble douter pour rien puisqu'il renvoie parfaitement la balle, avant que ce ne soit au tour de sa petite soeur de jouer avec sa mère. L'ancienne joueuse professionnelle semble d'ailleurs impressionnée par le niveau de jeu de sa fille, n'hésitant pas à l'encourager avec des "super !" ou des "ouiii !" tandis qu'elle renvoie la balle.

Très proche de ses enfants, avec qui elle partage souvent de très bons moments, Amélie Mauresmo a décidé de leur inculquer les bases du tennis, un sport qui a changé sa vie.