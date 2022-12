Amélie Mauresmo : Ses enfants vivent une expérience incroyable, images superbes en famille

Les vacances de Noël, c'est souvent l'occasion pour les parents d'emmener leurs enfants à la montagne, pour de beaux moments en famille et c'est exactement ce que viennent de faire Amélie Mauresmo. L'ancienne championne de tennis, qui occupe depuis quelque temps le prestigieux poste de directrice du tournoi de Roland-Garros, est l'heureuse maman d'Aaron (né en 2015) et Ayla (née en 2017), dont elle est très proche et avec qui elle aime passer du temps malgré son agenda très chargé. Cette année, elle a décidé de leur faire prendre l'air frais de la montagne du côté de Font-Romeu dans les Pyrénées orientales.

Sur son compte Instagram, où elle est suivie par près de 40 000 abonnés, Amélie Mauresmo a publié une série de vidéos sur lesquelles on peut apercevoir son garçon et sa fille en train de faire du chien de traîneau dans la neige. "Quelle expérience pour les enfants de pouvoir être Musher le temps d'une après-midi !", s'enthousiasme l'ancienne championne, qui adore emmener ses enfants pour des vacances en plein air. Un beau moment qui a visiblement beaucoup plu à ses abonnés, tous très contents de voir Aaron et Ayla s'amuser de la sorte, surtout qu'ils semblent très sûrs d'eux. "Bravo les enfants !", "Bravo aux chiens et aux enfants qui ont bien progressé tout au long de la séance", ou encore "C'est tellement chouette", ses abonnés en redemandent !