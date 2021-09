Amélie Nothomb consommatrice de drogues ? "J'ai essayé les substances illégales"

En pleine promotion de son dernier roman, Premier sang, Amélie Nothomb était l'invitée d'Isabelle Morizet dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1, dimanche 12 septembre 2021. Questionnée sur les coulisses de son processus d'écriture, la romancière a dévoilé son secret pour être toujours aussi performante.

Chaque matin, Amélie Nothomb a raconté se lever à quatre heures pour commencer à écrire. Après avoir écrit une centaine de manuscrits, l'auteure a partagé avoir un remède miracle pour être parfaitement réveillée. Une "potion magique" qu'elle a révélée aux auditeurs d'Europe 1. "Mon secret, ma potion magique, c'est le thé. Le thé, beaucoup trop fort", a-t-elle indiqué. Et de poursuivre, non sans révélations : "J'ai essayé toutes les substances légales et illégales." Une confession plutôt surprenante qu'Amélie Nothomb a revendiqué haut et fort : "Oui, j'ai essayé aussi les substances illégales, pourquoi pas ?" Et de lancer : "Franchement, ça tombe bien que la substance la plus efficace pour moi, le thé, soit parfaitement légale."

Un remède peu ragoûtant

La romancière aujourd'hui en couple a confié boire, chaque jour, "un thé noir préparé beaucoup trop fort (...) à raison d'un demi-litre, à jeun". "Il n'est pas siroté. Vous le buvez d'un coup. C'est très désagréable", a-t-elle indiqué avant d'ajouter : "Personne n'a envie de boire un demi-litre de thé trop fort à jeun."

Bien qu'Amélie Nothomb soit réaliste concernant le goût de son fameux breuvage magique, elle a également précisé tous les bienfaits que cela lui apporte. "Ce thé fait exploser la tête et procure une espèce d'énergie bouillonnante qui m'est absolument indispensable pour écrire", a-t-elle conclu. Après avoir publié près de trente ouvrages, avoir reçu de nombreux prix littéraires et de nombreux prix académiques au cours de son illustre carrière... Tout porte à croire que la potion magique d'Amélie Nothomb - adepte aussi du champagne - porte bel et bien ses fruits. Avis aux amateurs !