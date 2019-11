American Music Awards : Ces bombes et ces looks explosifs sur le tapis rouge

Les American Music Awards visent à récompenser les meilleurs artistes de l'industrie musicale et cette année c'est Taylor Swift qui s'est démarquée.

La chanteuse a remporté pas moins de six prix, dont ceux de l'artiste de l'année... et de la décennie ! Souvent critiquées, ces distinctions sont de véritables pieds-de-nez à ses ennemis. Elle bat également le record en carrière des 24 victoires de Michael Jackson, avec un total de 29 récompenses cumulées dans cette compétition.

Comme chaque année, les stars se sont lâchées sur leurs looks, tous plus excentriques les uns que les autres. Nous retrouvons Ciara en maîtresse de cérémonie, Dua Lipa qui flirte avec le rose Barbie, Heidi Klum et son compagnon, Camila Cabello et Shawn Mendes tout sourire sur le tapis rouge. Des images hautes en couleur à retrouver dans notre vidéo ci-dessus.

Le palmarès complet des American Music Awards 2019 :

Artiste de l'année : Taylor Swift

Révélation de l'année : Billie Eilish

Clip de l'année : Taylor Swift, You Need to Calm Down

Collaboration de l'année : Shawn Mendes & Camila Cabello, Señorita

Meilleur artiste masculin - Pop / Rock : Khalid

Meilleure artiste féminine - Pop / Rock : Taylor Swift

Meilleur groupe - Pop / Rock : BTS

Meilleur album - Pop / Rock : Taylor Swift, Lover

Meilleure chanson - Pop / Rock : Halsey, Without Me

Meilleur artiste - Rap / Hip-Hop : Cardi B

Meilleur album - Rap / Hip-Hop : Post Malone, Hollywood's Bleeding

Meilleure chanson - Rap / Hip-Hop : Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

Meilleur artiste masculin – Soul / R&B : Bruno Mars

Meilleure artiste féminine – Soul / R&B : Beyoncé

Meilleur album – Soul / R&B : Khalid, Free Spirit

Meilleure chanson - Soul / R&B : Khalid, Talk

Meilleur artiste – Rock alternatif : Billie Eilish

Meilleur artiste – Musique Latine : J Balvin

Meilleur artiste – Musique Dance/Electro : Marshmello

Meilleure tournée : BTS

Meilleure bande originale de film : Bohemian Rhapsody (Queen)