Aminata Diallo convoquée par la cour d'appel pour l'affaire Hamraoui : elle reste en liberté mais...

C'est l'affaire qui secoue le football féminin depuis de nombreux mois maintenant. Le 4 novembre 2021, la joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui est violemment agressée par deux hommes cagoulés alors qu'elle rentre à son domicile. L'enquête s'intéresse dans un premier temps à sa coéquipière en club Aminata Diallo, avant qu'elle ne soit relâchée. Finalement, après plusieurs mois d'enquête, cette dernière à de nouveau été placée en garde à vue avant d'être mise en examen et placée en détention provisoire.

La jeune femme de 27 ans nie en bloc les faits qui lui sont reprochés et rejette toute implication dans l'agression de sa coéquipière. De nombreuses informations liées à l'enquête sont sorties dans la presse, mais aucune preuve matérielle de l'implication d'Aminata Diallo ne semble établir un lien entre la footballeuse et les autres hommes arrêtés et dont certains ont reconnus avoir participé à l'agression de Kheira Hamraoui. Le 21 septembre dernier, la suspecte mise en examen vendredi dernier pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire. Elle avait du verser une caution de 30.000 euros.

La remise en liberté maintenue avec un contrôle judiciaire durci

Aujourd'hui, Aminata Diallo a été convoquée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles afin de savoir si elle restée en liberté ou si au contraire elle était placée de nouveau en détention et la décision de la cour d'appel vient d'être rendue. D'après les informations de BFM TV, la décision de sa remise en liberté a été maintenue par la justice, mais son contrôle judiciaire est légèrement durci avec interdiction de paraître en Ile de France et interdiction d'entrer en contact avec le 5e homme interpellé dans l'affaire cette semaine. Il est également imposé à la joueuse de résider chez son père à Grenoble, où elle va devoir pointer de manière hebdomadaire au commissariat. De plus, elle a interdiction d'entrer en contact avec les joueuses et le club du PSG.