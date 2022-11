Ana Girardot : Divorce, remariage à Las Vegas avec son mari Oscar Louveau... une histoire en plusieurs temps

J'ai immédiatement changé mes voeux

Sa relation avec Arthur Villepin avait fait grand bruit mais il ne s'agissait pas là de sa plus belle histoire. Le 4 décembre 2022, Ana Girardot a accouché d'un petit garçon baptisé Jazz, qu'elle a eu avec le directeur artistique Oscar Louveau. Or, il s'agit du premier amour de la comédienne, pour qui elle avait chamboulé tous ses plans. "Je l'ai vu en train de fumer une cigarette, j'ai immédiatement changé mes voeux pour être dans le même lycée que lui", raconte-t-elle à Libération. Mariés une première fois au City Hall de New York deux ans après avoir passé bac, ils ont divorcé... puis se sont mariés, à nouveau, à Las Vegas en 2020. Pour en savoir plus sur cette idylle, il va falloir longuement ramer puisque ni maman ni papa ne souhaite parler vie privée. Mais il est toujours possible de voir Ana Girardot, dans le film La Maison, dès le 16 novembre 2022 au cinéma...