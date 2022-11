Ana Girardot en prostituée : elle a demandé l'aval à son mari, il a été "difficile" pour lui de voir les images

Fille d'Hippolyte Girardot et d'Isabel Otero, Ana Girardot s'est fait une place de choix dans le 7e art depuis son rôle notable dans le film Simon Werner a disparu... de Fabrice Gobert présenté lors du Festival de Cannes en 2010. Audacieuse, la jeune femme s'apprête à s'afficher dans le rôle d'une prostituée dans le tout nouveau film réalisé par Anissa Bonnefont. Dotée d'un caractère discret et réservé, la jolie blonde de 34 ans a pourtant toujours aimé être sous le feu des projecteurs depuis son enfance. "Ma mère me photographiait sans cesse quand j'étais petite. J'adorais ça, j'adore toujours", avait-elle déclaré dans les pages du Point.

Maman d'un petit garçon prénommé Jazz qui serait né d'une relation avec un ancien amour de jeunesse rencontré à New York alors qu'elle y faisait des études de théâtre, l'actrice - qui a également eu une relation amoureuse avec le fils de l'ancien Premier Ministre Dominique de Villepin, prénommé Arthur - a dévoilé les premières images de ce film sur son compte Instagram.

"La maison d'Anissa Bonnefont. C'est une aventure incroyable depuis le tout début. Ma Anissa quelle joie cela été de travailler à tes côtés. Ta détermination, ton énergie, ta sincérité n'ont fait que me donner des ailes pour accompagner ce personnage de bout en bout et me jeter dedans avec plaisir et force ! Ton regard de femme sur tes femmes n'était fait que d'amour ! Vivement que l'on puisse le partager et le célébrer" a-t-elle écrit en légende de la bande-annonce du long-métrage.